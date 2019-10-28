Американский MIM-104 Patriot захотели усилить российским «Панцирь-С1»

Рядом с комплексом противоракетной обороны (ПРО), подобным американскому MIM-104 Patriot, «должны быть такие небольшие, но универсальные системы», как российский «Панцирь-С1», полагает обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

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«Они способны пресечь полет любых дронов — что совсем маленьких, что побольше. Так, кстати, действуют наши системы на сирийской военной базе Хмеймим», — пишет автор. По его словам, российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 Триумф также должна дополняться ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин для борьбы с низколетящими ракетами и беспилотниками порекомендовал использовать «Панцирь-С1».

В ноябре 2018 года главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки удалил пост.

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