Зеленский признал покупку угля из Донбасса через Россию

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна продолжает покупать уголь из Донбасса, но платит за него больше, так как его везут через Россию или Белоруссию. Об этом он заявил на встрече с бойцами полка «Азов» и активистами «Национального корпуса». Полное видео разговора опубликовано на YouTube.

По словам Зеленского, контрабанда продуктов на не подконтрольную Украине территорию почти ничего не значит по сравнению с тем, сколько средств уходит на уголь.

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Глава государства возмутился замечанием, что снятие блокады и покупка угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) означает их поддержку. «Я лучше тогда покупаю через белорусов, отдаю деньги белорусам, отдаю деньги русским, а они им платят? Пацаны, что вы такое мелете? Вы покупаете этот уголь», — напомнил участникам разговора Зеленский.

Торговая блокада ДНР и ЛНР, из-за которой прекратились прямые поставки угля из Донбасса на Украину, началась в январе 2017 года. Зеленский встретился с бойцами добровольных батальонов после того, как они отказались уходить из района, что угрожает срывом разведения сил.

В сентябре украинские активисты заблокировали вагоны с российским углем на станции в городе Сосновка Львовской области. Топливо купила неназванная частная компания.

Россия с 1 июня запретила поставки на Украину своего угля и нефтепродуктов. С того времени их можно отправлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития.

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