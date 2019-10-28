Правительство пообещало не допустить сбоев в телевещании из-за Первого канала

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что ведомство сотрудничает с телецентром «Останкино», чтобы не допустить перебоев в телевещании. Об этом в понедельник, 28 октября, передает ТАСС.

По словам Волина, в министерстве осведомлены о ситуации: его сотрудники ведут работу с телевизионным техническим центром. Он заверил, что часть долгов Первого канала перед телецентром выплачена, однако «большой долг остается». Также Волин добавил, что Минкомсвязь поддерживает антикризисные меры, которые принимает руководство центра «Останкино».

Ранее гендиректор Останкино Михаил Шубин предупредил россиян о возможных сбоях в вещании. По его словам, аварийность нарастает из-за долгов Первого канала и подрядчиков. Он назвал сложившуюся ситуацию «крайне мерзкой». Шубин добавил, что канал оставил техцентр без четверти или трети дохода.

В последние годы канал постоянно задерживает платежи, предназначенные партнерам, — в первую очередь производителям контента. В 2019 году государство субсидировало канал на общую сумму 3,8 миллиарда рублей.

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