Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

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Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на видеообращение Шубина.

«Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно», — констатировал гендиректор, добавив, что в связи с этим не может гарантировать полную работоспособность телецентра. «Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», — отметил он.

Шубин также заявил, что из-за финансовых трудностей компания вынуждена сократить штат и оставить только тех сотрудников, которые напрямую обеспечат жизнедеятельность «Останкино» и производство. Как сообщает собеседник «Ведомостей» в телецентре, работников уже начали сокращать: в конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек.

По словам гендиректора телецентра, такая ситуация вызвана тем, что Первый канал и его подрядчики оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов. «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать», — сказал он. В пресс-службе Первого канала заявили, что компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами.

В последние годы Первый канал регулярно задерживает платежи партнерам, прежде всего производителям контента, отмечает газета. В 2019 году общий размер государственных субсидий каналу составил 3,8 миллиарда рублей.

Ранее компания PwC провела исследование и пришла к выводу, что в ближайшие семь лет Первому каналу потребуется около 40 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета для поддержания стабильности.

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