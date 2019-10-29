Бастрыкин отреагировал на проблемы детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оперативно отреагировал на репортажи журналистов федеральных каналов о грубом нарушении прав детей. Об этом в понедельник, 28 октября «Ленте.ру» заявила Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

«В эфире нескольких федеральных телеканалов вышли сюжеты, из которых следовало, что трое детей, находящихся под опекой у 61-летней женщины в городе Москве, не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию, – сообщила Петренко. – По поручению председателя главное следственное управление СКР по Москве инициировало передачу материалов из органов полиции в производство следователей СК России».

Еще одна тема, затронутая журналистами, касалась семьи из Вологодской области, которая была вынуждена уехать в Республику Карелия от органов опеки, чтобы избежать изъятия шестерых детей. Супруги утверждают, что основной причиной претензий со стороны опеки была их бедность. Как сообщают журналисты, органы профилактики не устроили условия в доме, где проживала малоимущая семья. «По данному факту Следственным управлением СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В ходе расследования будут даны объективные оценки сложившейся ситуации», – сообщила официальный представитель СКР.

Исполнение этих оперативных поручений поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

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