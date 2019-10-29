Российский журналист увлекся исследованием сект и пропал

Журналист издания «Секрет фирмы» перестал выходить на связь после того, как начал исследовать экономику московских сект. Об этом на сайте издания сообщил главный редактор журнала Филипп Вуячич.

По словам Вуячича, Роман Раков (имя сотрудника было изменено авторами материала) не явился на работу, вышел из всех рабочих чатов, не отвечал на звонки и сообщения во всех соцсетях и мессенджерах.

Перед пропажей Раков работал над материалом об экономике сект по заданию редакции. Он сам выдвинул идею создать собственный «симулятор» секты, так как внедрение в настоящий культ заняло бы слишком много времени.

Сначала журналист предложил провести «эзотерическое мероприятие» с целью привлечения аудитории. Он занялся его подготовкой, так как ранее состоял в секте «Тайный маяк», которая проводила ночные оргии, и имел опыт работы в эзотерическом бизнесе.

Вуячич рассказал, что Раков полностью взял на себя продвижение мероприятия в социальных сетях и сделал несколько коротких постов. Главреду они показались «бессмысленным потоком сознания», однако Раков пояснил, что «нужно сначала навалить абстрактной чепухи, а в конце просто поставить дату и время».

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Главред также отметил, что никто в редакции не знал содержание мероприятия и время его проведения. Сотрудник издания побывал на одной из встреч Ракова с его помощниками и услышал разговор о том, что организаторы встречи собирались предложить ее участникам выйти в параллельный мир на иммерсивном сеансе. За вход на мероприятие они планировали брать 2,5 тысячи рублей.

Когда Раков перестал выходить на связь, Вуячич зашел на Instagram-страницу мероприятия и обнаружил там посты с изображениями голых женщин с карт Таро. В подписи к постам, по словам Вуячича, были несвязанные с картинками тексты. В одном из них говорилось о том, что автор поста «очень устал» от непонимания и от «вечного бега в колесе за морковкой».

Он также писал, что каждый день «продает душу за бесценок», а на работе выполняет бессмысленные ритуальные действия. «Правда — это ложь, в которую верят. Я верю. Я делаю шаг в неизвестность. Я прыгаю в Бездну», — заявлял он.

По словам Вуячича, Раков стал работать в «Секрете фирмы» летом 2019 года. Его пригласили на собеседование по рекомендации сотрудницы, которая ранее с ним работала. В первый день журналист пришел на работу в длинном кожаном плаще с драконом во всю спину. Руководитель редакции отметил, что журналист писал много новостей и был инициативным.

Главред также рассказал, что Раков имел образование психолога, однако из-за недостатка денег ушел в эзотерический бизнес и стал психоколдуном. Затем он занялся блокчейн-журналистикой.

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