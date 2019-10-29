В аэропорту Красноярска появится место для поцелуев

В зоне регистрации первого терминала красноярского аэропорта вскоре появится знак «Место для поцелуев», где можно будет делать красивые фотографии, сообщает «7 канал Красноярск». Предполагается, что это снизит стресс у пассажиров.

Аэропорт объявил конкурс на проект стоимостью 50 тысяч рублей. Ориентировочно знак будет установлен в декабре.

Еще одну фотозону в аэропорту сделают в начале 2020 года для «создания благоприятной атмосферы и повышения настроения пассажиров». В требованиях заказчика указано, что решение должно быть нестандартным и с дизайнерскими элементами концепции «Енисейская Сибирь».

Ранее в этом аэропорту был установлен белый рояль по случаю дня рождения скончавшегося из-за болезни оперного певца Дмитрия Хворостовского. Сыграть на инструменте может любой, главное — умение и аккуратное отношение к роялю.

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