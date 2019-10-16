В аэропорту Красноярска установили рояль в честь Хворостовского

По случаю дня рождения известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в аэропорту Красноярска в зоне прилета на первом этаже установили белый рояль, сообщает пресс-служба аэропорта.

В сообщении сказано, что музыкальный инструмент поставили еще 9 октября, и неделю он «отстаивался», чтобы пройти финальную настройку. Торжественное открытие рояля состоялось 16 октября, в день рождения баритона и начала первого международного музыкального фестиваля имени Хворостовского.

Сыграть на инструменте сможет любой желающий. Главные условия — не ломать и уметь играть.

«После общественных обсуждений, которые состоялись в августе этого года, мы пришли к решению, что рояль станет отличным интерактивным объектом: он служит напоминанием становления Дмитрия Александровича как артиста, ведь именно с игры на фортепиано началось его знакомство с музыкой», — процитировала пресс-служба слова гендиректора аэропорта Андрея Метцлера.

В конце мая аэропорт Красноярска был назван в честь Хворостовского по итогам конкурса «Великие имена России».

Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни в ноябре 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Согласно завещанию, одну капсулу с его прахом захоронили в Москве, вторую — на месте, где в сентябре был установлен его памятник в Красноярске.

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