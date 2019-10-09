Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста. Об этом «Комсомольской правде» рассказал отец баритона Александр Степанович Хворостовский.

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Монумент на Новодевичьем кладбище, созданный заслуженным скульптором России Владимиром Усовым, будет открыт 16 октября 2019 года, в день рождения певца. «В интернете были вопросы, откуда у пенсионеров Хворостовских деньги на памятник, несколько миллионов, — отметил собеседник издания. — Хочу пояснить. Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и, когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать».

По словам отца Хворостовского, создание и установка памятника полностью профинансированы средствами, вырученными от продажи недвижимости. «Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — пояснил он.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года после продолжительной болезни. В сентябре 2019-го памятник артисту торжественно открыли в Красноярске в сквере возле Сибирского государственного института искусств, где он учился. Монумент высотой 3,5 метра выполнен из бронзы по проекту Владимира Усова и члена Союза архитекторов России Андрея Касаткина.

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