В Красноярске появился памятник Хворостовскому

Памятник известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому торжественно открыли в Красноярске, в сквере возле Сибирского государственного института искусств, где учился артист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Монумент высотой 3,5 метра выполнен из бронзы. Его внешний вид был выбран в ходе конкурса, в котором у родственников было решающее слово. Победителем стал совместный проект скульптора и заслуженного художника России Владимира Усова и члена Союза архитекторов России, доцента кафедры «Скульптура» Сибирского государственного института искусств Андрея Касаткина.

В прошлом году на месте, где сейчас стоит памятник, была захоронена капсула с прахом Хворостовского. Вторая часть заложена в Москве.

22 ноября 2017 года после продолжительной болезни Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне в возрасте 55 лет. В Красноярске в его честь создан фонд поддержки творческих инициатив. Также его именем предлагали назвать местный аэропорт.

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