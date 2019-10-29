В российском городе торжественно открыли постамент без памятника комсомолу

На Комсомольском проспекте в Новосибирске торжественно открыли постамент для стелы в память о местных комсомольцах, однако саму стелу рассчитывают установить в 2020 году. Об этом сообщило издание «НГС Новосибирск».

Стелу хотят установить к 100-летию основания организации в Новосибирске. Председатель Совета ветеранов комсомола Железнодорожного района Владимир Чернов рассказал, что кроме этого, установят лавочки и освещение.

Издание отметило, что стелу планировали поставить еще в 2018 году, но проект дважды отклоняли на художественном совете при мэре Новосибирска. Кроме того, общественникам не хватает денег на изготовление и установку стелы — на это нужно около 2,5 миллиона рублей. Организация ищет деньги.

Высота стелы должна составить около 6 метров. Утверждается, что ее сделают по специальному заказу в Китае из разных видов гранита, на ней будут изображены ордена комсомола. Памятник устанавливается в три этапа: в 2018 году на его месте заложили камень, затем постамент, через год рассчитывают установить и саму стелу.

Ранее в селе Сосновка в Хабаровском крае открыли памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину. Трехметровый памятник состоит из постамента цилиндрической формы красного цвета и позолоченного бюста. На торжественной церемонии присутствовали руководители местного крайкома КПРФ и другие представители партии.

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