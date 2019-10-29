В Раде рассказали о возвращении фашизма на Украину

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма на Украину. Его слова приводит NewsOne.

«Если премьер-министр Украины [Алексей Гончарук] открыто приходит на концерт группы, которая пропагандирует фашизм, если на Украине сносятся памятники героям-освободителям и тут же открываются новые тем людям, которые убивали сотни тысяч мирных жителей, <...> значит, опять началась война, и она касается каждого из нас», — отметил политик.

14 октября стало известно, что Гончарук посетил концерт неонацистской группы «Сокира Перуна». Организатором мероприятия выступил Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины. В качестве доказательства приводились фото с политиком на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистскими группировками в качестве символики. В то же время Гончарук заявил, что посетил мероприятие с целью провести встречу с представителями «Движения ветеранов Украины».

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