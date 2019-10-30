Туристки выпили таблетки от расстройства желудка и умерли

Туристки Натали Сеймур (Natalie Seymour) из Великобритании и Эбби Гэйл Амисола (Abbey Gail Amisola) из Канады приняли таблетки от расстройства желудка и умерли. Об этом сообщает The Sun.

Незадолго до смерти 22-летняя Сеймур отправила матери сообщение, в котором рассказала о плохом самочувствии. Девушка собиралась купить таблетки, которые могли бы ей помочь. Спустя несколько часов после этого сотрудники хостела Monkey Republic в городе Кампот, где остановились девушки, нашли тела обеих.

Следователи изучили телефон Сеймур и обнаружили, что незадолго до смерти она искала в Google информацию о рвоте. Также в телефоне содержалась записи: «рвота такая сильная, что у меня болит грудь» и «у меня спазмы в животе, но я не чувствую тошноты».

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Девушка прилетела в Камбоджу за шесть дней до смерти, купив билет в один конец. Она была менеджером по работе с клиентами в Шеффорде, Великобритания, но уволилась чтобы провести некоторое время в Камбодже с канадской подругой, с которой она познакомилась годом ранее на острове Бали, Индонезия.

Сеймур и Амисола почувствовали себя плохо после того, как заселились в хостел. Он находился далеко от больницы, поэтому девушкам пришлось попросить местного жителя отвезти их к врачу, однако в дороге они потеряли сознание, поэтому их вернули обратно в хостел, где они и скончались.

Тело Сеймур было доставлено в Великобританию, где вскрытие показало, что у девушки были повреждения печени, которые могут быть вызваны приемом парацетамола или препаратов против судорог.

В августе 2019 года российский турист умер в пятизвездочном отеле Armas Kaplan Paradise в Кемере (Турция) при загадочных обстоятельствах. 33-летний москвич Олег Летуновский был найден мертвым в номере гостиницы. По словам брата умершего, у Летуновского не было причин совершать самоубийство, поскольку он имел хорошую работу, планировал купить машину и получить права.

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