Россиянка несколько дней игнорировала ожоги годовалого ребенка

В больницу Николевска-на-Амуре доставили ребенка с ожогами, полученными несколько дней назад, — его мать не обратилась за медицинской помощью, это сделал соцработник. Об этом сообщили в пресс-службе Хабаровского края, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, у ребенка не было личных вещей. Прокуратура начала проверку.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко взяла ситуацию на контроль. Она отметила, что над семьей проводился патронаж, а также пообещала посетить ее.

Ранее сообщалось, что жительница Севастополя по ошибке приготовила для своей годовалой дочери кашу на основе кислоты. Мать рассказала медикам, что готовила для дочери кашу, но вместо воды по ошибке налила в кастрюлю кислоту. После ужина ребенку стало плохо, и женщина обратилась к врачам.

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