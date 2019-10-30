Судмедэксперт признал алкоголь в крови сбитого «пьяного» мальчика ошибкой

Судмедэксперт Уржумской ЦРБ Сергей Насонов, проводивший анализы в крови погибшего в результате ДТП в Кировской области шестилетнего мальчика, признал, что тот был трезв. Об этом сообщила представитель семьи ребенка, передает RT.

Признательные показания Насонов дал на допросе в Следственном комитете. По словам представителя, алкоголь в крови мальчика появился из-за нарушения правил проведения судмедэкспертизы. «Кровь в течение трех дней хранилась в морге в открытом доступе — там просто не было холодильных камер», — пояснила она.

Ранее Сергей Насонов предположил, что ребенок мог случайно выпить алкогольный напиток. При этом он рассказал, что морг не оборудован холодильной установкой, вследствие чего могли возникнуть процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале. До этого он отказался признать ошибку в результатах исследования.

13 июля ребенок съезжал с горки на велосипеде к перекрестку, где был сбит автомобилем Nissan Qashqai, за рулем которого находился майор полиции. Сила удара была такой, что мальчик отлетел на 17 метров и погиб. Позже в его крови обнаружили уровень алкоголя в 0,51 промилле, что эквивалентно полутора бутылкам пива. Ребенку было шесть лет.

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