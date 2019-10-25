Мать кировского «пьяного» мальчика рассказала о неточностях в работе следствия

Телеканал 360 / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов уже второй день проводят следственный эксперимент на месте гибели ребенка в Кировской области. Видеозапись в пятницу, 25 октября, опубликовал телеканал «360».

Мать мальчика сообщила телеканалу «360», что ее не подпускают к месту проведения следственного эксперимента. Она указала на то, что участвующий в нем в роли ее сына ребенок одет в одежду другого цвета, а имитация росшей у дороги летом травы вышла слишком густой и высокой. Она добавила, что в следственном эксперименте используется автомобиль, сбивший ее сына — на кузове видны вмятины от происшествия.

13 июля ребенок съезжал с горки на велосипеде к перекрестку, на котором был сбит автомобилем Nissan Qashqai, за рулем которого находился майор полиции. Сила удара была такой, что мальчик отлетел на 17 метров и погиб. Позже в его крови обнаружили уровень алкоголя в 0,51 промилле, что эквивалентно полутора бутылкам пива. Ребенку было шесть лет.

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