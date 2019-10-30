«Канализационного монстра» весом 40 тонн вытащили из трубы руками

Из лондонской канализации убрали огромный ком застывшего жира, салфеток и подгузников. Об этом сообщает издание The Guardian.

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40-тонный жировой «айсберг» перекрывал 80 процентов канализационного коллектора под лондонским районом Гринвич. По своему объему он был сопоставим с двухэтажным автобусом.

Сотрудники компании Thames Water, отвечающей за водоснабжение и очистку сточных вод в Лондоне, три недели резали затвердевший сгусток на части при помощи струй воды под высоким давлением. Отколовшиеся фрагменты приходилось уносить вручную.

Мэтт Риммер (Matt Rimmer), заведующий сточной сетью в Thames Water, вновь призвал жителей города не сливать в раковину жир и не спускать в канализацию салфетки и подгузники, которые приводят к образованию подобных сгустков. Сотрудники компании обошли гринвичские рестораны и напомнили о необходимости установки жироуловителей.

В 2017 году сообщалось, что под лондонским районом Уайтчепел обнаружили 250-метровый сгусток жира и мусора, который весил 130 тонн. Он закупоривал коллектор, который проложили в XIX веке при королеве Виктории. Работы по ликвидации продолжались девять недель и транслировались по национальному телевидению.

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