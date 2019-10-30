«Газпром» установил рекорд стоимости своих акций

Стоимость акций российской компании «Газпром» 30 октября 2019 года достигла максимума с 2008 года и в ходе торгов на Московской бирже пробивала отметку в 260 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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На их открытии стоимость бумаги составляла 252,9 рубля, однако к 12:50 цена повысилась до 260,06 рубля. Акции начали расти 29 октября на фоне объявления о заполнении газом трубопровода «Сила Сибири».

Как стало известно в понедельник, теперь линейная часть газопровода готова к началу поставок. На следующем этапе газом будет заполнен трансграничный переход через реку Амур.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Строительство объекта началось в 2014 году. В феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что объект введут в эксплуатацию 1 декабря 2019 года.

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