ФСБ задержала директора физического института РАН

Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска. Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Помощница Колачевского Наталья Тарасенко рассказала, что около 16:00 в кабинет директора пришли люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и МВД России, и потребовали проследовать с ними в его квартиру для проведения обыска.

По словам собеседницы издания, у правоохранительных органов недавно появились претензии к одному из сотрудников института, но в чем именно могут подозревать директора, она не знает. Колачевский считает, что оснований для обыска в квартире, где находятся его жена и годовалая дочка, у силовиков не было.

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