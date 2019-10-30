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Отсутствие медицинского оборудования в больнице стоило россиянке жизни

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Здание Марксовской районной больницы

В Марксовской районной больнице умерла пациентка, так как клиника не имела необходимого медицинского оборудования. Об этом в среду, 30 октября, сообщает «Свободные новости. FreeNews-Volga» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

Проверка надзорного ведомства показала, что хирургическое отделение не было оснащено системой палатной сигнализации, разводкой медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума. В операционной, в частности, не было дефибрилляторов, а отделение реанимации с палатами интенсивной терапии не было оборудовано электрокардиостимуляторами.

В надзорном ведомстве отметили, что по этой причине учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности. Главный врач регулярно отправлял запросы в региональное министерство здравоохранения с просьбой решить проблему.

По результатам проверки министру здравоохранения области было внесено представление, но чиновники не приняли мер, посчитав, что больница достаточно оснащена.

В ситуацию вмешались областные власти, после чего были заключены госконтракты на поставку в медучреждение оборудования на сумму 2,1 миллиона рублей.

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