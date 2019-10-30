Туристка зашла в магазин в откровенном бикини и была обругана

Туристку, зашедшую в магазин на острове Бали, Индонезия, в откровенном бикини, раскритиковали в сети за отсутствие уважения к традициям и обычаям местных жителей. На пост в закрытой группе Expat Bali Community в Facebook обратили внимание журналисты издания Daily Star.

Как видно на снимках, блондинка европейской внешности стояла в продуктовом магазине вместе со спутником. На ней было надето черное бикини, едва прикрывавшее интимные части тела.

«Я поражен, что в Пепито Умалас — семейном жилом районе — позволили покупателю войти в магазин в таком виде. Неужели она считает свой внешний вид приемлемым?» — написал один из участников группы. «Позор вам обоим! Спереди оно даже меньше, чем сзади», — возмутился другой. «Какое неуважение. Наденьте саронг (полоска ткани, которая обматывается вокруг талии и прикрывает нижнюю часть тела наподобие юбки — прим. «Ленты.ру»), если вы собрались по магазинам», — высказался третий.

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Однако были и те, кто встали на защиту девушки. «Это действительно глупый и довольно неуважительный по отношению к местной культуре поступок, но ее внешний вид — это только ее дело. Возмутительно публично критиковать человека за то, как он выглядит», — написал один из пользователей соцсети.

Ранее в октябре полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже на 2,5 тысячи филиппинских песо (около трех тысяч рублей) за слишком откровенное бикини. Жительница Тайваня прогуливалась со спутником по пляжу острова Боракай в белом купальнике, верх которого был настолько узким, что едва прикрывал грудь, а низ состоял лишь из веревочки.

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