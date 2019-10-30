Кустурица снял клип для российского банка

Российский банк для предпринимателей «Точка» запустил музыкальную рекламную кампанию, для которой группа The Hatters написала песню «Все сразу». Сам ролик снял режиссер Эмир Кустурица, говорится в сообщении на сайте кредитного учреждения.

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Действие сюжета происходит в маленьком городе, где местные предприниматели сталкиваются с трудностями, однако, несмотря на это, добиваются успеха. Главные роли в клипе исполнили блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов и Снежана Самохина, а также сами артисты группы The Hatters. В припеве музыканты обыгрывают название банка словами: «Я так хочу и точка».

«Русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах от группы The Hatters, звучащий в гротескном мире гениального режиссера Эмира Кустурицы, — это именно то, что на наш взгляд олицетворяет будни среднего российского предпринимателя», — сказала сооснователь банка Яна Ганник.

Съемки ролика проходили в Болгарии в течение трех дней. Режиссер отметил, что работа была сложной из-за того, что нужно было отснять большое количество материала за ограниченное время, а также из-за «плотности кадров». Однако, по словам Кустурицы, он доволен результатом работы на клипом. Режиссер также похвалил артистов за профессиональную работу.

В 2017 году глава Банка России Эльвира Набиуллина снялась в клипе, который был призван популяризовать в стране новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В 2019-м вице-премьер Максим Акимов снялся в рекламе онлайн-оформления протокола при дорожно-транспортном происшествии.

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