Ильич из Little Big стал топ-менеджером «Связного»

Лидер популярной российской рейв-группы Little Big Илья Прусикин, также известный как Ильич, стал креативным директором компании «Связной». Ему поручены рекламные кампании, запуск собственных продуктов «Связного» и «поддержание имиджа высокотехнологичного ретейлера», пишет The Bell со ссылкой на пресс-службу компании.

Как объяснили в «Связном», Прусикин — «тот лидер, который понимает покупателей». Саму идею пригласить его на позицию топ-менеджера назвали «ситуативной». Она появилась после того, как Ильич в очередном выпуске шоу «Трэш Лото» на YouTube-канале «КликКлак» проиграл спор и должен был устроиться на официальную работу.

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Сам музыкант пояснил, что не ожидал такого количества предложений о работе, которое он получил. «Но "Связной" всех опередил. Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке», — рассказал он.

Прусикин в первую очередь пообещал «огонь» на корпоративах «Связного». Также он отметил, что и в плане бизнеса «пара идей» у него есть. В компании пообещали, что новая работа никак не скажется на концертах Little Big.

Ильич прославился как видеоблогер в начале 2010-х годов, а весной 2013-го создал музыкальную группу, ориентированную на вирусные видеоклипы. Первый альбом выпущен 17 марта 2014 года, перед этим группа выступила на разогреве у Die Antwoord. Коллектив регулярно дает концерты в России и Европе и имеет ряд музыкальных наград. Лучшим достижением группы на YouTube стал клип Skibidi. По состоянию на 15 августа 2019 года он набрал 268 миллионов просмотров.

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