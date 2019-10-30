Россиян попросили скинуться на туалетную бумагу детям

В городе Чайковский Пермского края родителей местных школьников попросили сдать деньги на туалетную бумагу и карандаши. Об этом сообщалось в одной из местных групп во «ВКонтакте», ситуацию прокомментировала депутат городской Думы Ольга Шестакова.

«Были на собрании в школе. На собрании родительский комитет избираем, а после начинается: "Надо то, надо это поменять", сумма приличная собирается — больше 1000 рублей», — говорится в сообщении.

«Когда в образовательных учреждениях начинаются разговоры о том, что у детей нет туалетной бумаги, карандашей, (...) я считаю, что руководителя управления нужно отправить в отставку, потому что чтобы (...) не найти деньги на самое необходимое, на то, что предусмотрено законодательством, (...) надо иметь верх наглости и цинизма! (...) А Елену Михайловну (Остренко, начальницу управления образования города — прим. «Ленты.ру») попрошу прокомментировать, почему родители должны сдавать деньги на канцелярию и туалетную бумагу?» — написала Шестакова.

В мэрии изданию Ura.ru не подтвердили информацию о «поборах» и назвали ее вбросом. Собеседник издания уточнил, что родители могут оказывать пожертвования школам, но только добровольно.

В июне жители Новосибирска пожаловались, что в местных школах №41 и №82 требуют деньги за переход в старшие классы. При этом в одной из школ классная руководительница назвала поборы традицией, которая идет из года в год.

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