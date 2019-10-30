В Воронежской области начали отбирать предприятия для нацпроекта

Власти Воронежской области начали искать предприятия для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», к которому регион присоединится с 2020 года. Об этом пишет местный портал 077.ru.

Критериями для отбора предприятий являются размер выручки (он должен быть в диапазоне от 0,4 до 30 миллиардов рублей в год) и принадлежность завода к одной из приоритетных отраслей (сельскому хозяйству, обрабатывающему производству, ЖКХ, транспорту и строительству). Помимо этого власти оценивают долю участия иностранных налоговых резидентов в уставном капитале предприятия — она не должна превышать 25 процентов.

Первоначальный отбор завершится к 1 ноября 2019 года, по его итогам будет отобрано 13 предприятий, которые смогут изучать технологии увеличения производительности и повышения квалификации кадров, а также получить навыки бережливого производства.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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