В России снизилась безработица

Численность безработных в России за неделю с 16 по 23 октября снизилась на 0,5 процента, до 642,1 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным министерства, численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 47 регионах, а в 32 субъектах показатель вырос.

Общая численность работников, которые в настоящее время простаивают по инициативе администрации, работников, занятых неполное время, и находившихся в вынужденных отпусках, составила 90 259 человек.

Между тем, по данным работодателей, предоставленным в органы службы занятости, в настоящее время в России открыто 1,6 миллиона вакансий.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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