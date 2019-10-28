Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Украина нашла способ обойтись без российского газа
Стало известно о готовности Украины к прямым поставкам газа из России
Пошутивший над трупом сбитой кошки российский певец оправдался
Россиянка усыновила троих детей ради денег и избила их на камеру
Объяснена скрытность Трампа во время операции против аль-Багдади
Матери обнаружили на часах изображения гениталий и ужаснулись
Появились подробности дела российского дипломата-«шпиона» в Болгарии
Девушка бросила бутылку с посланием в океан и получила ответ через пару месяцев
Горбачев поведал об унаследовавшем хаос Путине
Россиянин спас ребенка из горящей машины и рассказал о бездействии очевидцев
Новости партнеров

В России снизилась безработица

Перейти в «Мою Ленту»

Численность безработных в России за неделю с 16 по 23 октября снизилась на 0,5 процента, до 642,1 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным министерства, численность официально зарегистрированных безработных снизилась в 47 регионах, а в 32 субъектах показатель вырос.

Общая численность работников, которые в настоящее время простаивают по инициативе администрации, работников, занятых неполное время, и находившихся в вынужденных отпусках, составила 90 259 человек.

Между тем, по данным работодателей, предоставленным в органы службы занятости, в настоящее время в России открыто 1,6 миллиона вакансий.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский регион отчитается о реализации нацпроектов на специальном портале
На предприятиях российского региона внедрят бережливые технологии
Признана неготовность России к внедрению искусственного интеллекта
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 сентября

Крутой поворот

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
14:0925 октября

В России зафиксировали «очень серьезный сдвиг» в сторону уменьшения населения

14:2525 октября

Раскрыты изменения в ЕГЭ

17:5624 октября

Россиянам рассказали о пользе и вреде куриного бульона

Нацпроекты00:0122 сентября

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
18:4224 октября

Россияне остались довольны процедурой диспансеризации

17:5724 октября

Российский регион отчитается о реализации нацпроектов на специальном портале

17:5424 октября

Предприниматели Крыма подадут заявки в первую Региональную лизинговую компанию

Нацпроекты20:2520 августа

«В первичном звене провал»

Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
17:2524 октября

В российском регионе вырастет число экспортеров

17:3224 октября

Российские компании скооперировались для продвижения на рынки Азии

12:4724 октября

В вузах России захотели увеличить число бюджетных мест для африканских студентов

Россия
Россиянка усыновила троих детей ради денег и избила их на камеру
«Это не наркотик, но, боюсь, следствие закроет на это глаза»
Россиянку судят за покупку антидепрессантов. Это дело ставит под удар тысячи россиян
Горбачев поведал об унаследовавшем хаос Путине
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Россиянин спас ребенка из горящей машины и рассказал о бездействии очевидцев
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
В России порассуждали об эффективности стерилизации за педофилию
Все материалы
Мир
Появились подробности дела российского дипломата-«шпиона» в Болгарии
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Объяснена скрытность Трампа во время операции против аль-Багдади
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
Фото с наблюдающим за ликвидацией аль-Багдади Трампом назвали постановкой
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Российского дипломата-«шпиона» выслали из Болгарии
Все материалы
Бывший СССР
На Украине задержали провоцировавшего радикалов «российского агента»
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Лукашенко пригрозил противникам Белоруссии «неприемлемым ущербом»
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Зеленский рассказал о запросе общества на посадки топ-чиновников
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
На Украине призвали защитить националистов «Азова» от обвинений в терроризме
Все материалы
Экономика
Определены самые закредитованные российские работники
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Медведев поручил ускорить российскую экономику
Пионеры альткотельного метода
Как на Алате решили проблему с инвестициями в теплохозяйство
Власти опровергли массовое закрытие компаний в России
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг
Все материалы
Силовые структуры
В России предложили создать киберполицию для борьбы с наркотиками в сети
Алексей СуклетинКазанский аллигатор
Советский Джек-потрошитель убивал и ел людей. Он охотился на проституток и школьниц
Брат устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его страхе
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Вынесен приговор бывшему премьер-министру Дагестана
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россия покажет полякам обломки самолета Леха Качиньского
Все материалы
Наука и техника
У неандертальцев нашли человеческие технологии
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Выявлены предотвращающие рак продукты
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Назван новый способ предотвратить климатические бедствия
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Раскрыто загадочное содержимое древнеегипетской мумии
Все материалы
Спорт
Американский баскетболист вспомнил детские страшилки о России
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Еще одна 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
«Реал» откажется от покупки футболистов
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
Нурмагомедов высказался о недовольстве Всевышнего
Все материалы
Культура
Пошутивший над трупом сбитой кошки российский певец оправдался
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Дженнифер Энистон поцеловала телеведущую в губы в прямом эфире
«Какие вина! И какие речи!»
Эта революция изменила судьбу Европы. Ее спланировали на банкете
Умер вокалист группы Little Feat
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Шарлотта Генсбур объяснила увлечение отца темой инцеста
Все материалы
Интернет и СМИ
Сотрудник потерял работу из-за мема и нашел поддержку в сети
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Российская блогерша попала в аварию за рулем мотоцикла и сняла ее на видео
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Военный устал от службы и ушел в гей-порно
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Харламов оценил эротические сцены с Асмус
Все материалы
Ценности
В рождественском свитере усмотрели зашифрованные рисунки женской груди
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Невесту застыдили за идею выставить себя красавицей за счет шрама на лице сестры
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Просвечивающее нижнее белье стало популярным модным трендом
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Внешность Бориса Джонсона стала любимым костюмом у британских детей на Хеллоуин
Все материалы
Путешествия
В смерти 12-летней россиянки в турецком бассейне нашли нового виновника
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Занявшихся сексом в кресле самолета россиян наказали
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Россияне зачастили с отказом от перелетов по России
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
Все материалы
Из жизни
Девушка бросила бутылку с посланием в океан и получила ответ через пару месяцев
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Девочка села на шпагат и осталась парализована
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Дочь годами писала сообщения покойному отцу и получила неожиданный ответ
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу
Все материалы
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Lada 4x4 получила спецоборудование и надпись Police на бортах
В России построили первую Lada на водороде
Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Toyota
Все материалы
Дом
Россиянам разрешат жить рядом с аэропортами
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Рассчитан срок накопления на частный дом в России
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Российского чиновника арестовали за незаконное получение денег на жилье
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Банк «Дом.рф» снизил ставки по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы