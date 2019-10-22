Признана неготовность России к внедрению искусственного интеллекта

Экономика России пока не готова к внедрению искусственного интеллекта. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это вот тот диагноз, который мы имеем сейчас», — сказал он. По словам министра, в настоящее время в стране необходимо создать фундамент, необходимый для развития этой технологии. «Поэтому будем работать, чтобы этот качественный скачок и с точки зрения производительности труда, с точки зрения роста качества жизни в нашей стране произошел», — заключил Орешкин.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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