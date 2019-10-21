Российский регион добился высоких результатов производительности труда

Пермский край показывает высокие результаты по исполнению национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Петр Засельский. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В настоящее время в проекте участвует 55 компаний региона, к концу года их число планируется увеличить до 69. В начале года на развитие центром компетенции был получен гранд в размере 129 миллионов рублей.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!