Формулу расчета производительности труда собрались доработать в октябре

Формула расчета производительности труда может быть доработана в октябре. Это позволит госкомпаниям в рамках нацпроекта по увеличению производительности труда установить цель по росту показателя более чем пять процентов в год в долгосрочных программах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона.

Формулу нужно изменить для выпуска директив госкомпаниям и госкорпорациям о включении цели роста производительности труда. Действующая формула не может применяться к госкорпорациям, пояснил Соломон.

Центр компетенций уже провел встречу с представителями госкомпаний для выработки новой формулы.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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