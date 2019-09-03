В Самарской области взлетела производительность труда

Производительность труда в Самарской области выросла с 20 до 48 процентов. Эксперты прогнозируют дальнейшую положительную динамику в повышении производительности. Об этом сообщает телеканал «Губерния».

Регион одним из первых присоединился к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности в Самарской области 355 предприятий готовы к участию в проекте.

Порядка 50 производств курирует Федеральный центр компетенций. До конца реализации нацпроекта в регионе бережливому производству должны обучить более двух тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» создаст центр компетенций в Самарской области, чтобы повысить производительность труда на местных предприятиях. Соглашение о его создании уже подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

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