Самарский завод начал повышать производительность труда

В Самарской области ОАО «Сызранский Мясокомбинат» стал участником нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Об этом сообщает НИА «Самара».

Завод стал первым предприятием городского округа Сызрань, который участвует в проекте. Обучать сотрудников мясокомбината инструментам бережливого производства будут сотрудники регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Занятия будут посвящены выпуску большего количества продукции за тот же промежуток времени, сокращению запасов, которые находятся на складах, а также сокращению времени, которое затрачивается на выпуск готовой продукции.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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