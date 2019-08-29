Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Появились новые подробности убийства Захарченко
Российские чиновники потратили десятки миллионов рублей на приложение-невидимку
Российскому праворадикалу запретили въезд в Европу
Директор «Новой волны» прокомментировал истерику Киркорова
Названо время появления новых плацкартов в России
Солдат ДНР погиб после боя с украинскими диверсантами
Теплая осень поможет москвичам с депрессией 
Российский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы
Появились подробности убийства соратника Аслана Масхадова в Берлине
Новости партнеров

Предсказан переход на 12-часовую рабочую неделю

Перейти в «Мою Ленту»

В будущем мировые компании перейдут на 12 часовую рабочую неделю. Такое предположение высказал основатель и глава Alibaba Джек Ма, его слова приводит Bloomberg. Бизнесмен считает, что большую часть работы за сотрудников сможет исполнять искусственный интеллект.

Ма уверен, что в будущем благодаря развитию технологий людям нужно будет работать всего три дня в неделю по четыре часа. Машины смогут заменить работников, например, в тех сферах, где необходимы хорошая память и способность выполнять повторяющиеся действия. Одновременно Ма уверен, что искусственный интеллект поможет людям и не лишит их заработка. Бизнесмен полагает, что для достижения этой цели необходимо менять системы образования. «Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», — считает он.

Несколько месяцев назад Ма высказывал противоположную точку зрения. Выступая в защиту сверхурочной работы, бизнесмен назвал ее благословением для молодых людей и подчеркнул, что только так можно добиться успеха. Миллиардер признал, что многие сотрудники Alibaba Group в первые годы существования компании работали сверхурочно: шесть дней в неделю по 12 часов.

В середине августа российская Федерация независимых профсоюзов предложила сократить рабочую неделю до четырех дней без снижения зарплат. Предполагается, что такая мера может стать средством оптимизации времени труда и отдыха. В правительстве полагают, что сокращенная неделя приведет к падению производительности труда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jack Ma Says 12-Hour Work Week Could Be the Norm
Jack Ma endorses China's controversial 12 hours a day, 6 days a week work culture
Российские работодатели выступили против дневного сна на рабочем месте
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
Другие материалы рубрики
Экономика00:0128 августа

Вверх дном

Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
10:18Сегодня

Доллару придется побыть сильным

08:48Сегодня

Россияне стали доверять только крупным банкам

08:10Сегодня

Названы лучшие куриные котлеты

Экономика00:0123 августа
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и Таллином

Глубоко копнули

Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
07:11Сегодня

Американцев подсадят на горох

06:40Сегодня

Теневую экономику в России измерили

10:3828 августа

Россиян задумали лишить здоровых продуктов

Экономика08:0023 августа

Нерест в обход бюджета

Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
06:31Сегодня

Покупатели элитных алмазов начали воротить носы от драгоценных камней

04:47Сегодня

Долг россиян по налогам увеличился

03:10Сегодня

Российскую экономику представили без сверхдоходов от нефти

Россия
В еще одном российском городе массово уволились хирурги единственной больницы
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Российский врач умер перед допросом по делу о гибели роженицы
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В Кремле отказались комментировать возможность обмена Сенцова на Вышинского
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Россияне понадеялись спастись от рака святой водой и иконами
Все материалы
Мир
Появились подробности убийства соратника Аслана Масхадова в Берлине
Девушку проверяют на «детекторе лжи»Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
Работавший в России бизнес-партнер Трампа сливал информацию ЦРУ
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Новый старый премьер появится в Италии
«Там можно найти пришельцев»
 
Британской королеве предложили отрубить голову
Все материалы
Бывший СССР
Солдат ДНР погиб после боя с украинскими диверсантами
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
«Слуга народа» одобрила кандидата Зеленского на пост премьер-министра
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Появились новые подробности убийства Захарченко
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Одобренный Коломойским глава МВД Украины сохранит свой пост
Все материалы
Экономика
Доллару придется побыть сильным
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Россияне стали доверять только крупным банкам
Названы лучшие куриные котлеты
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Американцев подсадят на горох
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Все материалы
Силовые структуры
Сбежавшего с пистолетом российского полицейского нашли
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
ФСБ задержала готовившего серию терактов на Кавказе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Избивших и ограбивших доцента Нью-Йоркского университета задержали в Петербурге
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Олега Сенцова доставили в Бутырскую тюрьму
Все материалы
Наука и техника
Huawei все же лишат приложений Google
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
12 боевых Су-34 сели на трассу Европа — Китай
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Европа объяснила отказ от «Союза МС» расплатой с США
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Появление Су-57 в Сирии объяснили
Все материалы
Спорт
Журналисты позвонили сопернику Нурмагомедова и попали на секс по телефону
Владимир Смирнов«Клинок вошел в мозг на 14 сантиметров»
Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Футболист РПЛ показал свою «бедноватую» квартиру
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Бывший игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
Бывшего чемпиона UFC нокаутировали на улице после драки в баре
Все материалы
Культура
Директор «Новой волны» прокомментировал истерику Киркорова
Не ври, Катрин
Вся правда о Денев и пьяная Луизиана: открылся Венецианский кинофестиваль
Истерике Киркорова на фестивале «Новая волна» нашли объяснение
Заходите на канал
Самые яркие кадры с красной дорожки Венецианского кинофестиваля
Билли Айлиш обратилась к фанатам на русском языке
«Протестная музыка по-своему хороша, но она не для меня»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп в России
Умер актер из «Легенды №17»
Все материалы
Интернет и СМИ
Одна деталь на фото раскрыла обман блогерши
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Парень решил сдать друга властям за большие деньги и нашел поддержку в сети
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Apple прекратит прослушку пользователей
Все материалы
Ценности
В одежде мужа Серены Уильямс углядели «плевок» в адрес Шараповой
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Глубокое декольте 46-летней бывшей супермодели взволновало поклонников
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
Украинец нашел способ разбогатеть на отходах
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
В женской моде появился новый откровенный тренд
Все материалы
Путешествия
Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Названо время появления новых плацкартов в России
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
В Турции прокомментировали предполагаемое изъятие органов у 16-летней россиянки
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Пассажирский самолет загорелся в аэропорту прямо перед вылетом
Все материалы
Из жизни
Мальчик с пиявкой в горле десять дней кашлял кровью и выжил
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Беспомощная 191-килограммовая женщина пожалела мужа и похудела почти вдвое
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Пожилая пара прогнала медведей кулаками и битой
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Загадочный гибрид кошки и пумы попал на видео
Все материалы
Дюжина крутых универсалов Audi, которые нельзя не хотеть
Заряженным универсалам Audi исполнилась четверть века. Но лишь тем, что несут литеры RS
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Новая Hyundai Creta получила цифровую приборку
Объявлены рублевые цены на самый быстрый Porsche Macan
Peugeot 3008 превратили в мощный гибрид
Все материалы
Дом
У российского депутата отобрали взявшееся из ниоткуда жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
В России задумали выселить больших собак из квартир
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Москвичи перестали покупать дешевое жилье
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Российские коммунальщики затеяли ремонт фасада и подожгли дом
Все материалы
Нацпроекты
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Россиянам предсказали рост зарплат
Россияне смогут проверить историю автомобиля через госуслуги
Все материалы