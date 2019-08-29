Toyota расскажет секрет высокой производительности труда

Автоконцерн Toyota займется обучением основам своей производственной системы в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обучение будет проводиться на базе Санкт-Петербургского политехнического университета, пишет ТАСС со ссылкой на топ-менеджером автоконцерна и руководство вуза.

«Производительность труда в том числе связана с внедрением современных систем управления и производственного менеджмента. Для того чтобы эти обязательства выполнить, нам нужны специалисты, которые владеют этими навыками и техниками, подготовкой таких специалистов и займется Политехнический университет совместно с Toyota», — сказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Успешное прохождение курса позволит студентам получить сертификаты дополнительного профессионального образования. Самые успешные участники смогут пройти стажировку на заводе Toyota в Петербурге, а лучших стажеров позовут на работу в автоконцерн.

Лекции стартуют в сентябре. Ожидается, что за учебный год их посетят порядка 300 студентов университета. План обучения состоит из шести блоков, курс прочитает старший вице-президент автоконцерна Кацутоси Нисимото.

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