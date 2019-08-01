В Самарской области появится центр компетенций

Госкорпорация «Ростех» создаст центр компетенций в Самарской области, чтобы повысить производительность труда на местных предприятиях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Центр откроется в рамках нацпроекта по повышению производительности труда. Соглашение о его создании уже подписали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко.

Пилотные проекты намерены реализовать в ПАО «Кузнецов», компании «Металлист-Самара», «Авиаагрегат», Научно-исследовательском институте «Экран», Заводе индустриальных покрытий, Самарском электромеханическом заводе, «Полимер» и Жигулевском радиозаводе.

Госкорпорация собирается повышать производительность труда на своих предприятиях как минимум на пять процентов в год вплоть до 2024 года. Это планируют сделать, в частности, благодаря внедрению новых управленческих, организационных и технологических решений.

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