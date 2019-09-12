В России запустят десятки проектов по повышению производительности труда

Минэкономразвития планирует запустить порядка 50-60 проектов по повышению производительности труда в России в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития Петра Засельского.

Проекты будут касаться повышения производительности труда в социальной сфере и государственном управлении. Их реализуют в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В ведомстве пояснили, что в рамках «пилотов» в России собираются отработать систему повышения производительности труда в этих секторах. Затем результаты работы представят руководству страны и предложат распространить такие практики по всей стране.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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