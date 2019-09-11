Пермские предприятия резко увеличили производительность труда

Производительность труда у некоторых предприятий Пермского края, которые участвуют в одноименном нацпроекте, выросла почти на треть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Максима Решетникова.

«Производительность труда у предприятий — участников проекта выросла в среднем от восьми до 23 процентов, при этом есть лидеры — до 30 процентов, заработная плата также растет выше уровня инфляции на 6,8 процента», — сказал он.

В общей сложности в 2019 году на реализацию нацпроекта власти направили 240 миллионов рублей, из них 235 миллионов пришлись на федеральный бюджет.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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