Российская плантация фундука нарастит производство

Единственная на Северном Кавказе плантация итальянского фундука собралась нарастить производство в пять раз к 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Северной Осетии.

В ведомстве заявили, что фундуководство является очень перспективным направлением для республики. В связи с интересом со стороны многих крупных, средних и мелких фермерских хозяйств компания собралась значительно увеличить производство саженцев.

«В 2018 году произведено около 200 тысяч саженцев фундука. До 2021 года планируемый объем производства составит около миллиона саженцев в год», — сказали в министерстве.

Развитие отрасли соответствует целям нацпроекта по повышению производительности труда. Благодаря наращиванию производства удастся создать 120 новых рабочих мест, сказали в региональном Минсельхозе. Это в свою очередь снизит отток сельского населения.

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