Четвертое пензенское предприятие решило повышать производительность труда

В Пензенской области четвертое предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет «Пензенская правда».

Речь идет об АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова». Как рассказали в Федеральном центре компетенций, на производстве всегда можно найти уязвимые места в логистике перемещения деталей или грузов, технологическом обеспечении, складском хозяйстве и так далее. Именно такие «дыры» планируется закрыть в рамках нацпроекта.

В течение полугода эксперты проведут на предприятии полный мониторинг работы, дадут рекомендации к работе и обучат персонал для повышения производительности труда.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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