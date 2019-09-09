В России не достигли нормативов по доступности профобучения безработных

В России в первом полугодии 2019 года достигнуты все нормативы доступности госуслуг по содействию занятости населения, что соответствует целям нацпроекта по стимулированию производительности труда. Исключением стало только профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.

«И это при условии, что по-прежнему существующая проблема структурной несбалансированности рынка труда из-за недостатка квалифицированного персонала, проблема неполной занятости актуализируют необходимость оказания именно этой государственной услуги», — отметили в министерстве.

Среди лидеров по доступности и качеству госуслуг оказались Красноярский край, Липецкая и Сахалинская области. В Минтруда отметили, что в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Чеченской Республике, Волгоградской области и Москве ряд госуслуг безработным не оказывался. Это говорит о том, что некоторым гражданам недоступны госуслуги, которые должны оказываться по закону о занятости населения.

Главной целью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» является ускорение роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до пяти процентов в год к концу 2024 года.

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