Четыре красноярских предприятия решили повышать производительность труда

Еще четыре предприятия Красноярского края решили присоединились к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает порта Sibnovosti.ru.

К нацпроекту присоединились минусинские ОАО «Молоко» и ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», красноярский «Комбинат Волна» и железногорское предприятие ООО «Русский профиль».

В течение нескольких месяцев на четырех предприятиях будут работать эксперты Федерального центра компетенций. Они оценят текущее положение дел, разработают план по достижению целевых показателей производительности труда, а также покажут примеры подходов бережливого производства.

Помимо этого эксперты центра компетенций помогут руководителям предприятий разработать план по сокращению расхода сырья и материалов, сокращению незавершенного производства, а также минимизации простоя оборудования.

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