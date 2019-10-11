Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
США и Китай договорились
США пригрозили сокрушить турецкую экономику
Бывшего российского губернатора обвинили в хищении десятков миллиардов рублей
Россия рекордно сэкономила
Бывший врач российских фигуристок поведала об опасности четверных прыжков
Турция отказалась прекращать операцию в Сирии
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
Путин предложил СНГ двигаться к общей валюте
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
«Яндекс» продолжил обвал после второго удара
Новости партнеров

Названы лидеры по производительности труда в России

Перейти в «Мою Ленту»

Электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК-Калуга» стал лидером по производительности труда в России. Он занял первое место во Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019», пишет ИА Regnum.

Завод победил в номинации «Черная металлургия». Производительность труда на предприятии в 2018 году составила 39,05 миллиона рублей в год на сотрудника. Это на 45,6 процента больше уровня 2017-го.

Прогресс был достигнут с помощью программ повышения операционной эффективности, развитию производственной системы, а также рациональной организации рабочих мест и мотивации сотрудников.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Калужские металлурги — среди лидеров по производительности труда в стране
В России захотели запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов
Новосибирская область будет повышать производительность труда
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 сентября

Крутой поворот

В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
17:0410 октября

Стало известно о невозможности подключения всех школ России к интернету

16:3110 октября

Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России

15:5110 октября

В России запустят цифровую платформу для молодых бизнесменов

Нацпроекты00:0122 сентября

Полным ходом

Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
16:1310 октября

В Крыму резко увеличат строительство жилья

16:0910 октября

Удмуртия даст участникам нацпроекта налоговые льготы

15:4410 октября

Смоленских бизнесменов научат подвигать себя за рубежом

Нацпроекты20:2520 августа

«В первичном звене провал»

Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
15:4510 октября

На Алтае появится первый мультимедиа-гид

15:4510 октября

В Сибири появились гибкие столбы

13:4910 октября

Подсчитано число новорожденных Хабибов в Москве

Россия
Учителя устроили рейд по домам школьников и возмутили россиян
Пробил Дно
Фотограф поехал в самый матерящийся город России и чуть не @#$%%!
Родственники рассказали о жизни убитой в Саратове девочки
«Будто внезапно оказался на подводной лодке»
Проблемы с психикой имеет каждый третий россиянин. Что делать их близким?
Россиянин почти год избивал пасынка деревянной битой
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Российские инспекторы остановили беспилотный автомобиль для проверки документов
Все материалы
Мир
Турция отказалась прекращать операцию в Сирии
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Турция рассказала о первых потерях в Сирии
Турция начала военную операцию в Сирии
Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются
Вашингтон подтвердил назначение нового посла в России
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
CША перебросят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
На позициях Киева в Донбассе заметили «Бук»
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Президент Азербайджана обвинил Армению в героизации «фашистского палача»
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Путин предложил СНГ двигаться к общей валюте
Русская пирамида
Как в попытке разбогатеть доверчивые россияне теряют деньги, машины и жилье
США и Китай договорились
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Назван российский город с самым дорогим кофе
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Все материалы
Силовые структуры
Убийце девятилетней девочки из Саратова предрекли пожизненный срок
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове
Россиянин попытался сбежать из полиции, сломал ноги и попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский суд вынес приговор обвиняемой в контрабанде наркотиков израильтянке
Жители Саратова и сотрудники полиции около гаражного комплекса, где было найдено тело пропавшей девятилетней девочкиРоссияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки
Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Все материалы
Наука и техника
Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
НАСА анонсировало полет астронавтов на корабле SpaceX
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
В России рассказали о «превращающихся в тыкву» газовых турбинах
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
НАСА оценило личность Леонова
Все материалы
Спорт
Бывший врач российских фигуристок поведала об опасности четверных прыжков
На шотландский флаг
Россия «порвала» горцев в «Лужниках». Сборная в шаге от Евро-2020
Российский гимнаст стал лучшим в индивидуальном многоборье на ЧМ
Тони Адамс«Моя доза — 20 пинт пива»
Победы, пьянки и тюрьма — веселая жизнь легенды «Арсенала» Тони Адамса
Второй бой с Нурмагомедовым посчитали бессмысленным для Макгрегора
Кевин Филлипс«Когда отец умер, мир перестал существовать»
Этот футболист пережил потерю близкого человека и стал обладателем «Золотой бутсы»
Стивен Сигал преподал урок Александру Емельяненко
Все материалы
Культура
Российский актер умер на сцене
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Мишель Обама и Барак Обама«С Бараком носились как с хрустальной вазой»
Мишель Обама о тайнах Белого дома
В ремейке «Золушки» роль феи-крестной задумали отдать темнокожему актеру-гею
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Российский специалист по эффектам в «Аватаре» получил срок за убийство родителей
Все материалы
Интернет и СМИ
Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Освобожденная в Иране российская журналистка рассказала о провокации спецслужб
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Брат Чубайса крикнул «Слава Украине!» и ушел с прямого эфира
Все материалы
Ценности
Раскрыта оптимальная частота умывания
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Неестественные ягодицы самой молодой миллиардерши вывели из себя фанатов
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Осуждающая богачей конгрессвумен США спустила 300 долларов на прическу
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Раскрыта причина отказа Кейт Миддлтон от декольте
Все материалы
Путешествия
Проникший с пистолетом на борт самолета россиянин раскрыл детали инцидента
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пассажир поколотил полицейского в российском аэропорту
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Стюардесса рассказала о трудностях своей профессии
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Российский самолет экстренно приземлился из-за пассажира с пистолетом на борту
Все материалы
Из жизни
Подросток оказался прикован к постели из-за вросшего волоса
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина отказалась от фастфуда и сбросила 70 килограммов
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Из испуганной кобры посыпались яйца
Все материалы
Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану
Мы проехали 500 километров, чтобы познакомиться со страной и чешским кроссовером
UAZ Patriot с автоматом
Тест Патриота с автоматической трансмиссией: 100 тысяч рублей за коробку, как у BMW
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Volkswagen Teramont превратился в купе-кроссовер
Стали известны автомобили, которые чаще всего «гуглят»
Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus
Все материалы
Дом
Российские подвалы откроют для кошек
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
У тысяч россиян нашли «ипотечную заначку»
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Установлена причина падения популярности ипотеки
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
Многоэтажку в российском городе затопило кипятком
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Первый морозоустойчивый комплекс для сортировки мусора появился в России
В Крыму резко увеличат строительство жилья
Все материалы