Названы лидеры по производительности труда в России

Электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК-Калуга» стал лидером по производительности труда в России. Он занял первое место во Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019», пишет ИА Regnum.

Завод победил в номинации «Черная металлургия». Производительность труда на предприятии в 2018 году составила 39,05 миллиона рублей в год на сотрудника. Это на 45,6 процента больше уровня 2017-го.

Прогресс был достигнут с помощью программ повышения операционной эффективности, развитию производственной системы, а также рациональной организации рабочих мест и мотивации сотрудников.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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