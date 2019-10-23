На предприятиях российского региона внедрят бережливые технологии

На 65 средних и крупных предприятиях Смоленской области планируют ввести бережливые технологии. Эту инициативу планируют реализовать в 2021-2024 годах, говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В частности, запланировано создание системы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда на предприятиях. «Ежегодно, начиная с 2021 года, планируется прохождение опережающего профессионального обучения и дополнительного профессионального образования порядка 200 работников предприятий», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

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