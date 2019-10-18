На Ставрополье появится площадка по внедрению бережливых технологий

В Ставропольском крае в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» откроется учебная площадка «Фабрика процессов». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Участники смогут в условиях приближенных к реальным «оптимизировать производственный процесс, применяя принципы и инструменты бережливого производства». Предполагается, что площадка может заработать до конца текущего года. «Это одна из самых современных программ, включающая в себя информацию как о производственных, так и об офисных процессах», — сказал первый заместитель главы краевого министерства экономического развития Виталий Зритнев.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

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