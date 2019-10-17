Формулу расчета производительности труда откорректировали

Работа над корректировкой формулы расчета производительности труда в РФ практически завершена. Об этом сообщил глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Николай Соломон. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Я думаю, что в ближайшее время она (формула. — прим. "Ленты.ру") будет утверждена приказом министра экономического развития РФ», — указал Соломон. Изменение формулы необходимо для выпуска директив госкомпаниям и госкорпорациям о включении цели роста производительности труда не менее чем на 5% в год в долгосрочные программы развития.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

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