В России констатировали снижение числа безработных

За прошедшую неделю количество официально зарегистрированных безработных снизилось на 2,2 процента и составило порядка 647 тысяч человек, констатировали в Минтруде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Уточняется, что численность безработных граждан снизилась в 72 регионах страны, а в 11 — увеличилась. По подсчетам Минтруда, число россиян, работающих не полное время или находящихся в вынужденных отпусках, составило 91,9 тысячи человек.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года. Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!