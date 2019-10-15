В Белгородской области улучшат работу служб занятости

В Белгородской области местные власти до 2025 года планируют модернизировать и внедрить новый формат работы в 21 службе занятости. Модернизация будет проведена в рамках нацпроекта по повышению производительности труда, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В декабре 2019 года планируется открыть три центра нового формата. «В следующем году на этап модернизации выйдут еще три центра занятости населения региона, к 2025 году мероприятиями национального проекта запланировано охватить все центры занятости населения региона», — сообщили в пресс-службе.

Нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — продолжение одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в России с 2017 года.

Главной цель нацпроекта является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей с 1,4 процента в год в 2018 году до пяти процентов к 2024 году.

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