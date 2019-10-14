Ставропольский завод заработал на росте производительности труда

Ставропольский производитель «Арнест» (крупнейший в России производитель аэрозольной косметики) увеличил прибыль одной из линий на 22 процента. Показатель был достигнут благодаря повышению производительности труда в рамках одноименного нацпроекта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Как сообщили в ведомстве, чтобы увеличить производительность труда, на предприятии «пришлось полностью поменять процесс, даже ломали стены и переносили оборудование». После достигнутого успеха к работе в национальном проекте приступает следующий цех.

В министерстве сообщили, что благодаря работе в тандеме с экспертами Федерального центра компетенций удалось снизить издержки, внедрить новый формат диспетчерской службы, а также изменить организацию рабочего пространства на предприятии.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроектов увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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