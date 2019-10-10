Удмуртия даст участникам нацпроекта налоговые льготы

В Удмуртии участники нацпроекта по повышению производительности труда получат налоговые льготы. Об этом пишет Udm-info.

Речь идет о льготах по налогам на имущество и прибыль — они будут действовать до конца 2024 года. Решение о предоставлении льгот уже одобрила парламентская комиссия по экономике. Теперь депутатам Госсовета региона нужно внести правки в региональное законодательство.

Удмуртия первым из российских регионов проведет налоговый эксперимент, сказал министр экономики республики Михаил Тумин. Ожидается, что в результате введения налоговых льгот повысится инвестиционная привлекательность Удмуртии и в регионе появятся новые рабочие места.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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