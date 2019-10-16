Подсчитан ущерб экономике от травм россиян на работе

Российская экономика потеряла в 2018 году 1,6 процента ВВП (1,67 триллиона рублей) по причине производственных травм или неудовлетворительных условий труда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Всероссийского научно-исследовательского института труда Минтруда России (ВНИИ труда).

Речь идет как о травмах, полученных по вине работодателя, так и по неосторожности самого работника. В этом случае сотрудник может уйти на больничный или даже выйти на досрочную пенсию.

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Также негативное влияние на экономику оказывают плохие условия труда. Например, производительность труда большинства людей в душном или шумном помещении заметно падает.

Связанные с этим расходы и издержки несут как сами компании, так и государственные социальные структуры. Так, за 2018 год Пенсионный фонд России потратил 898,8 миллиарда рублей на выплату досрочных пенсий, а Фонд социального страхования выплатил 71,2 миллиарда рублей по страховым случаям.

Сами работодатели потратили в том же году 116,7 миллиарда рублей на компенсации сотрудникам. При этом они недополучили 586,4 миллиарда рублей выручки из-за потерь рабочего времени и снижения темпов производства продукции.

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