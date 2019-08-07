Бережливые технологии захотели внедрить повсеместно

Бережливые технологии, позволяющие повысить производительность и качество труда, должны появиться в госуправлении повсеместно. Такое мнение высказал первый вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Единая Россия» Александр Жуков, передает ТАСС.

Он отметил, что бережливые технологии уже внедряются в нижней палате парламента. «Раньше депутатам в зале пленарных заседаний раздавали груды бумаг к каждому рассматриваемому вопросу, а теперь все это в электронном виде», — сообщил он.

Ранее на форуме «Производительность 360» было предложено создать два дополнительных федеральных проектов по образованию и госуправлению в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Заместитель министра экономического развития России Петр Засельский ранее сообщал, что такие инициативы будут прорабатываться.

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